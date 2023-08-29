Партнер Мелоні потрапив у скандал через "пораду" дівчатам, як не бути зґвалтованими

Журналіст Андреа Джамбруно, який є партнером прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, спровокував хвилю критики у свій бік після коментаря про випадки сексуального насильства в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації La Repubblica.

В етері своєї програми на телеканалі Rete4, що входить до медіагрупи покійного експрем'єрка Сільвіо Берлусконі, Джамбруно з гостями обговорювали найбільш резонансні випадки сексуального насильства.

Серед них була й історія про групове зґвалтування дівчини в Палермо на початку липня. Вона пізніше розповіла, що нападники змушували її пити; на камерах спостереження було видно, як дівчину, що хитається, ведуть семеро чоловіків.

На це Джамбруно заявив: "Якщо ви йдете на танці, ви маєте повне право напитися… але якщо ви не напиваєтесь до непритомності, можливо, ви також уникаєте певних проблем, бо тоді, по суті, ризикуєте, що вас знайде "хижак".

Коментарі партнера італійської прем’єрки сприйняли як твердження про те, що жінка сама винна у зґвалтуванні. Їх розкритикували політичні опоненти Мелоні.

Приміром, "Рух п’яти зірок" назвав слова Джамбруно "неприйнятними і ганебними", оскільки вони є "відображенням маскулінної і ретроградної культури, яка є поживним середовищем для насильницької поведінки та зловживань, які щодня змушені терпіти багато жінок".

У соціальних мережах також з'явилося багато дописів із засудженням і висміюванням слів Джамбруно. Деякі з них нагадували про ініціативу італійського уряду пропонувати безкоштовне таксі водіям напідпитку, аби зменшити кількість аварій на дорогах.

Зазначимо, Джамбруно й раніше потрапляв у подібні скандали. У липні цього року він заявив, що до рекордної спеки в Італії не можуть бути причетні зміни клімату.

Раніше цього року італійський суд викликав обурення виправдальним вироком щодо шкільного прибиральника, якого звинувачували в домаганнях до 17-річної учениці: чоловіка виправдали, тому що домагання тривали лише "близько п'яти-десяти секунд".