Президент Литви: Польща підтримала ідею, яка допоможе з експортом українського зерна

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький позитивно оцінює ідею перенесення інспекції українських вантажів з польсько-українського кордону в порти Балтійського моря.

Про це литовський президент сказав після зустрічі із Моравецьким біля Сувальського коридору, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами Науседи, якщо установи погодяться на такий порядок перевірки, і її буде реалізовано, можливості Литви та інших країн Балтії з експорту українського зерна значно зростуть.

Він наголосив на необхідності зробити все, щоб альтернативні поставки зерна через територію Польщі до портів країн Балтії були максимально злагодженими та ефективними.

"Тому я поставив питання перед прем'єр-міністром Польщі Моравецьким – чи не можна всі численні вимоги (фітосанітарні, санітарні), ветеринарні інспекції на кордоні України та Польщі, перенести на інспекції в портах країн Балтії? Це значно скоротило б сам логістичний процес і значно збільшило б наші можливості з експорту українського зерна в такий спосіб", – сказав Науседа.

Він додав, що "реакція польського прем'єр-міністра була дуже позитивною, і це вселило в мене оптимізм".

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

У Білому домі раніше говорили, що зерно з України тепер, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами, додавши, що "ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди".

Водночас, за даними ЗМІ, Європейська комісія не має фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України.

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