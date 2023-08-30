В Британии чиновница подала в суд за слова "умная женщина" и проиграла

Британская чиновница Кристин Роджерс пыталась подать в суд на Министерство обороны за дискриминацию по признаку пола после того, как старший офицер армии Саймон Уоткинс назвал ее "умной женщиной".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

После своего увольнения Кристин Роджерс подала в суд на ведомство, но все ее иски о дискриминации по признаку пола были отклонены, а судья назвал ее "гиперчувствительной".

В то же время чиновница выиграла иск о несправедливом увольнении и теперь стоит в очереди на получение компенсации от Минобороны.

В суде Роджерс утверждала, что старший офицер приписал ей "проблемы с острыми шутками", а также, что она "не любит мужчин", однако судья признал эти обвинения безосновательными.

Как объяснил свое решение судья Ланкастер, "слово "женщина", конечно, излишне, но мы принимаем показания г-на Уоткинса о том, что он имел в виду его общее восприятие г-жи Роджерс как образованного человека, начитанного, много путешествующего и четко выражающегося".

"Ему не обязательно было называть ее женщиной, но, делая это, вполне очевидно, что он не намеревался оказывать на нее какое-либо негативное влияние, связанное с ее половой принадлежностью", – добавил судья.

"Мы принимаем показания господина Уоткинса о том, что он сформировал такое мнение о ней не из-за ее пола, а из-за ее поведения, которое он наблюдал и о котором сообщал, когда она работала под его руководством".

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