У Британії посадовиця подала до суду за слова "розумна жінка" і програла

Посадовиця Крістін Роджерс намагалася подати до суду на Міністерство оборони за дискримінацію за ознакою статі після того, як старший офіцер армії Саймон Воткінс назвав її "розумною жінкою".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.

Після свого звільнення Крістін Роджерс подала до суду на відомство, але усі її позови про дискримінацію за ознакою статі були відхилені, а суддя назвав її "гіперчутливою".

Водночас посадовиця виграла позов про несправедливе звільнення і тепер стоїть у черзі на отримання компенсації від Міноборони.

У суді Роджерс стверджувала, що старший офіцер приписав їй "проблеми з гострими жартами", а також, що вона "не любить чоловіків", однак суддя визнав ці звинувачення безпідставними.

Як пояснив своє рішення суддя Ланкастер, "слово "жінка", звичайно, зайве, але ми приймаємо свідчення пана Воткінса про те, що він мав на увазі його загальне сприйняття пані Роджерс як освіченої людини, начитаної, яка багато подорожує та чітко висловлюється".

"Йому не обов'язково було називати її жінкою, але, роблячи це, цілком очевидно, що він не мав наміру чинити на неї будь-який негативний вплив, пов'язаний з її статевою приналежністю", – додав суддя.

"Ми приймаємо свідчення пана Воткінса про те, що він сформував таку думку про неї не через її стать, а через її поведінку, яку він спостерігав і про яку повідомляв, коли вона працювала під його керівництвом".

Нещодавно Європейський парламент схвалив законодавство про гендерну рівність у топ-керівництві компаній.

Нагадаємо, минулого року в Литві звинуватили в сексизмі президента Гітанаса Науседу, який порівняв німецьку армію з дівчатами.