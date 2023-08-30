Исследование: Немцы недовольны качеством школьного образования

Немцы все больше недовольны качеством образования в своей стране, свидетельствуют данные двух отдельных исследований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В частности, опрос Мюнхенского института экономических исследований Ifo свидетельствует о рекордно низких рейтингах одобрения образовательных систем в федеральных землях Германии.

В Германии учителя оценивают своих учеников по шкале от 1 до 6, где 1 – самая высокая оценка. Опрос Ifo показал, что только 27% респондентов оценили образовательную систему своей земли на 1 или 2. Это значительное падение по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2014 году, когда 38% участников опроса были готовы поставить две самые высокие оценки.

Почти четыре из пяти респондентов считают, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на образование. Подавляющее большинство респондентов указали, что самыми серьезными проблемами, с которыми сталкиваются немецкие школы, являются нехватка учителей, нехватка средств и системная инертность.

Между тем исследование INSM предупредило о росте количества учеников, испытывающих трудности в образовательной системе страны.

Исследование зафиксировало падение уровня понимания среди учеников четвертых классов после проведенных тестов по чтению и аудированию. Особенно оно заметно среди детей из малообразованных семей и детей мигрантов.

Немецкий экономический институт призвал к большей поддержке детей, испытывающих трудности, особенно с изучением немецкого языка, и предложил меры, включающие большую автономию школ и более качественные варианты обучения в течение полного дня.

Глава аналитического центра INSM Торстен Альслебен также призвал к обязательному дошкольному обучению для всех, кто не знает или плохо знает немецкий язык.

В конце июня сообщалось, что количество украинских школьников в Германии с начала 2023 года выросло более чем на 10 тысяч.

А в Литве с нового учебного года украинские дети со статусом временной защиты будут учиться в одних классах и группах вместе с литовскими сверстниками.