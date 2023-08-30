Орбан: Забудьте о членстве Украины в НАТО, это нереалистично

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО утрачена и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Об этом он сказал в интервью скандальному протрамповскому телеведущему Такеру Карлсону, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО, Орбан сказал, что этот исторический случай был упущен на Бухарестском саммите в 2008 году. Сейчас, по его словам, Россия стала настолько сильной, что вступление Украины в НАТО невозможно.

"Этого окна возможностей больше нет. Мы не можем сделать этого. Мы не можем допустить иметь такую длинную границу между Россией и Украиной, которая входит в НАТО. Это означало бы немедленную войну, опасность для всех нас. Даже для Соединенных Штатов", – сказал ремьер-министр Венгрии.

"На данный момент это нереалистическое предложение, поэтому мы должны забыть об этом", – добавил Орбан.

Он предложил договориться с РФ о мире, исключив вступление Украины в НАТО.

"Мы должны говорить совершенно обратное. Мы должны договориться с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность, суверенитет Украины, но не членство в НАТО", – сказал Орбан.

Он также считает "совершенно нереалистичным" возвращение Украине Крыма и призывает не оказывать военной поддержки Киеву, чтобы прекратить войну.

В МИД Украины с сарказмом отреагировали на заявления Орбана.

В этом же интервью Орбан заявлял, что будет считать вооруженной агрессией потенциальную диверсию на "Турецком потоке".