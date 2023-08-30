Орбан будет считать "нападением или терактом" потенциальную диверсию на "Турецком потоке"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью скандальному протрамповскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что будет считать вооруженной агрессией потенциальную диверсию на "Турецком потоке".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В одном из эпизодов интервью Такер Карлсон заявил, что ему "кажется очень очевидным, что это администрация Байдена подорвала "Северный поток", напрямую или через марионеток", и выразил удивление, что в Европе об этом не говорят. Напомним, привлеченные к расследованию страны довольно быстро назвали взрывы диверсией, политические заявления об этом появились в первые же дни.

"Когда это произошло, мы назвали этот случай террористической атакой. Но это отвергли в Германии и на Западе. Что это якобы не террористическая атака, а "что-то", – сказал Орбан, прямо не сказав, разделяет ли мнение Карлсона о виновнике диверсии.

В этот момент интервьюер и Орбан рассмеялись.

"Это определенные доказательства недостатка суверенитета. Но это дело немцев, я не хотел бы их критиковать", – добавил премьер.

"Но что мы, Венгрия, сделали сразу – мы заметили, что есть еще один газопровод, не только "Северный поток", но и "Южный поток", поставляющий газ из России по южному коридору для Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии. И вместе с сербским президентом мы четко заявили, что если бы кто-то надумал сделать то же самое с южным коридором, мы будем считать это причиной для войны, террористической атакой, и мы немедленно отреагируем... Возможно, так можно поступать с Германией, но не в нашем регионе", – заявил Виктор Орбан.

В интервью венгерский премьер также повторил уже известные свои тезисы об угрозе "мировой войны" и прямого столкновения между Россией и Западом из-за Украины, что нанести поражение России на поле боя невозможно и нужно "говорить о мире", а ключевую роль в этом могут сыграть только США.

Напомним, в правительстве Германии выражают надежду, что виновников взрывов на "Северных потоках" установят, и отказываются от спекуляций до завершения расследования.

В марте в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

В то же время в конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

А в мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.