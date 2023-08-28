Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве

Вице-премьер-министр и министр экономики федеральной земли Германии Бавария Губерт Айвангер попал в скандал, когда выяснилось, что во время учебы в школе в 1980-х годах он раздавал антисемитские листовки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

Первой о неизвестном до сих пор факте из детства Айвангера еще в прошлую пятницу сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Листовка описывала воображаемое соревнование под названием "Кто является самым большим предателем "Родины?", где победителю в качестве приза предлагался "свободный полет через дымоход Освенцима".

Учителя Айвангера, с которыми пообщалась Süddeutsche Zeitung, утверждают, что автором текста был именно нынешний вице-премьер Баварии. Газета также получила экспертное заключение, согласно которому листовка могла быть напечатана на той же печатной машинке, что и одно из школьных эссе Айвангера.

После публикации материала старший брат баварского политика Гельмут Айвангер заявил, что листовку напечатал именно он, якобы разозлившись после провала школьных экзаменов.

А вице-премьер Баварии признал, что в школе его наказали из-за "одной или нескольких копий" антисемитских листовок, содержание которых он теперь назвал "отвратительным и бесчеловечным".

Скандал, однако, на этом не прекратился. В офисе федерального канцлера Олафа Шольца призвали "всесторонне и немедленно" расследовать инцидент, добавив, что в случае необходимости наступят "политические последствия".

А офис премьера Баварии Маркуса Зёдера созвал на вторник специальное заседание правительственного комитета, на котором должен выступить Айвангер.

Губерт Айвангер является лидером правой партии "Свободные избиратели", которая в Баварии находится в коалиции с Христианско-социальным союзом (ХСС) Зёдера. Скандал происходит перед выборами в ландтаг земли, запланированными на 8 октября.

Партия "Свободные избиратели" Айвангера получила 11,6% голосов на последних выборах в 2018 году, но по состоянию на конец прошлой недели ее рейтинг составлял от 12 до 14%.

Рейтинг ХСС сейчас составляет 39% – ниже, чем 45% на последних выборах. Любое дальнейшее снижение рейтинга ХСС на октябрьских выборах в Баварии подорвет шансы Зёдера снова стать кандидатом в канцлеры от правоцентристского блока ХДС/ХСС на всеобщих выборах 2025 года.