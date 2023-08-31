Генсек НАТО о контрнаступлении: украинцы уже превосходили ожидания, надо им доверять

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не торопиться с выводами о контрнаступательной операции Украины летом 2023 года, напомнив, как Украина уже не раз превосходила ожидания.

Об этом он сказал в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

Столтенберга попросили дать его оценку относительно того, как продвигается украинское контрнаступление.

"Украинцы постепенно продвигаются – оттесняют россиян, пробираются через сильно укрепленные районы, включая минные поля, и сейчас только более важно поддерживать их. Это сложные бои, легкого пути к победе для украинцев нет – но они продвигаются", – отметил генсек НАТО.

Ведущая после того переспросила, что об этом говорят в столицах стран-союзников, потому что из неофициальных источников доносится информация, что Украине предлагали вести операцию другим способом.

"Между союзниками постоянно поддерживается диалог, и с Украиной, конечно, тоже. Союзники предоставляют беспрецедентные объемы военной помощи, обучение, консультации, но в итоге это украинцы, украинские полевые командиры должны принимать эти непростые решения. Мы уже видели, как украинцы снова и снова превосходили ожидания", – отметил Йенс Столтенберг.

Столтенберг призвал вспомнить, как перед полномасштабным вторжением западные аналитики ожидали, что Украина продержится считанные дни или недели, но она устояла и с тех пор выгнала российские войска с севера Киевщины, Черниговщины, части Харьковщины и правобережья Херсонской области.

"Сейчас они вновь продвигаются вперед. Нужно им доверять. Мы консультируем, оказываем поддержку, но в итоге именно украинцы должны принимать решения", – подчеркнул генсек НАТО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев "спокойно" относится к дискуссии на Западе о недостаточных темпах продвижения на юге, и призвал проявить терпение и не недооценивать Украину.

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что государства "Группы семи" осознавали длительный характер полномасштабной войны России против Украины и готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется.