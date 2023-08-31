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Генсек НАТО про контрнаступ: українці вже перевершували очікування, потрібно довіряти їм

Четвер, 31 серпня 2023, 07:57

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не квапитися з висновками про контрнаступальні операції України влітку 2023 року, нагадавши, як Україна вже не раз перевершувала очікування. 

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда". 

Столтенберга попросили дати його оцінку щодо того, як просувається український контрнаступ. 

"Українці поступово просуваються – відтісняють росіян, пробираються через сильно укріплені райони, включно з мінними полями, і зараз лише більш важливо підтримувати їх. Це складної бої, легкого шляху до перемоги для українців немає – але вони просуваються", – зазначив генсек НАТО.

Ведуча після того перепитала, що про це кажуть у столицях країн-союзників, тому що з неофіційно долунає інформація, що Україні пропонували вести операцію в інший спосіб. 

"Між союзниками постійно підтримується діалог, і з Україною звісно також. Союзники надають безпрецедентні обсяги військової допомоги, навчання, консультації, але у підсумку це українці, українські польові командири мають ухвалювати ці непрості рішення. Ми вже бачили, як українці знову і знову перевершували очікування", – зауважив Єнс Столтенберг. 

Столтенберг закликав пригадати, як перед повномасштабним вторгненням західні аналітики очікували, що Україна протримається лічені дні чи тижні, але вона встояла і відтоді вигнала російські війська з півночі Київщини, Чернігівщини, частини Харківщини і правобережжя Херсонської області. 

"Зараз вони знов просуваються вперед. Потрібно їм довіряти. Ми консультуємо, надаємо підтримку, але у підсумку саме українці мають ухвалювати рішення", – наголосив генсек НАТО.  

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Київ "спокійно" ставиться до дискусії на Заході про недостатні темпи просування на півдні та закликав проявити терпіння й не недооцінювати Україну.

Канадський прем’єр Джастін Трюдо заявив, що держави "Групи семи" усвідомлювали тривалий характер повномасштабної війни Росії проти України та готові підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

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Війна з РФ