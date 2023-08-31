Разведка США: война в Украине подорвала продовольственную безопасность бедных стран

Полномасштабное вторжение РФ в Украину вызвало серьезные перебои в глобальных поставках продовольствия, повысив цены и увеличив риск продовольственной безопасности в бедных странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в нерассекреченном отчете американской разведки, обнародованном Конгрессом в среду.

В нем утверждается, что прямые и косвенные последствия войны "стали основными факторами одного из самых разрушительных периодов за последние десятилетия для глобальной продовольственной безопасности" в значительной степени из-за того, что Украина и РФ были одними из крупнейших мировых довоенных экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Американская разведка отмечает, что будущая траектория мировых цен на продовольствие, вероятно, будет частично зависеть от того, что произойдет с Черноморской зерновой инициативой, из которой Россия вышла в июле.

Кроме того, констатируется в отчете, на мировые цены на продовольствие также повлияет то, какую площадь Украина сможет обработать в условиях войны, а также стоимость и доступность удобрений.

"Сочетание высоких внутренних цен на продовольствие и исторических уровней суверенного долга во многих странах – в значительной степени вызванное затратами и последствиями рецессии от пандемии COVID-19 – ослабило способность стран реагировать на повышенные риски продовольственной безопасности", – говорится в отчете.

"Эти факторы, вероятно, подорвут способность многих бедных стран обеспечивать достаточное количество доступного продовольствия для своего населения до конца года", – утверждает разведка США.

Ранее сообщалось, что США работают с Румынией и Молдовой, чтобы увеличить экспорт зерна из Украины через реку Дунай, изучая альтернативные маршруты после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

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