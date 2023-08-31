Розвідка США: війна в Україні підірвала продовольчу безпеку бідних країн

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну спричинило глибокі перебої у глобальному постачанні продовольства, підвищивши ціни та збільшивши ризик продовольчої безпеки в бідних країнах Близького Сходу та Північної Африки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в нерозсекреченому звіті американської розвідки, оприлюдненому Конгресом у середу.

У ньому стверджується, що прямі та непрямі наслідки війни "стали основними чинниками одного з найбільш руйнівних періодів за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки" значною мірою через те, що Україна і РФ були одними з найбільших світових довоєнних експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Американська розвідка зазначає, що майбутня траєкторія світових цін на продовольство, ймовірно, буде частково залежати від того, що станеться з Чорноморською зерновою ініціативою, яку Росія припинила в липні.

Крім того, констатується у звіті, на світові ціни на продовольство також вплине те, яку площу Україна зможе обробити в умовах війни, а також вартість і доступність добрив.

"Поєднання високих внутрішніх цін на продовольство та історичних рівнів суверенного боргу в багатьох країнах – значною мірою спричинене витратами та наслідками рецесії від пандемії COVID-19 – послабило здатність країн реагувати на підвищені ризики продовольчої безпеки", – йдеться у звіті.

"Ці фактори, ймовірно, підірвуть здатність багатьох бідних країн забезпечувати достатню кількість доступного продовольства для свого населення до кінця року", – стверджує розвідка США.

Раніше повідомлялося, що США працюють з Румунією та Молдовою, щоб збільшити експорт зерна з України через річку Дунай, вивчаючи альтернативні маршрути після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Туреччина намагається переконати Росію повернутися до угоди, і очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган незабаром прибуде до Росії, щоб обговорити зрив угоди.

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