США готовы ввести санкции против КНДР за поставки оружия России

Соединенные Штаты не будут колебаться во введении санкций против Северной Кореи за поставки оружия РФ.

Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Представитель Госдепа напомнил, что Соединенные Штаты уже вводили ряд санкций против КНДР и юридических и физических лиц по всему миру за помощь России в войне против Украины.

"Мы без колебаний будем делать это и в будущем", – отметил Миллер.

В то же время представитель Госдепа добавил, что он "не собирается заранее обсуждать какие-то конкретные действия".

Ранее в Белом доме заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею на фоне трудностей с приобретением вооружений, с которыми столкнулась Россия.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели – построения мощной страны.

Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.