Белый дом: Шойгу поехал в КНДР на фоне проблем России с вооружениями

В Белом доме заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею на фоне затруднений с приобретением вооружений, с которыми столкнулась Россия.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, его цитирует "Голос Америки".

"Это не секрет... Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает в себя некоторые контакты с (Северной Кореей. – Ред.)", – сказал он.

Кирби напомнил, что Северная Корея поддерживает Кремль в войне против Украины и поставляет оружие, включая ракеты, которые может применять пехота, и снарядами.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о приезде Шойгу в четверг. В частности, российский министр сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына на выставке вооружений, где были представлены баллистические ракеты КНДР с ядерными боеголовками.

Визит Шойгу стал первым визитом российского министра обороны в Северную Корею после распада СССР.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели – построения мощной страны.

Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.