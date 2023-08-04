США назвали ключевой компонент "формулы мира" от Украины

Соединенные Штаты видят задачей саммита в Саудовской Аравии, который состоится 5-6 августа, представление и продвижение мирной формулы, которую выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью "Голосу Америки" заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

По словам Кирби, "ключевым компонентом ("формулы мира" Украины), является уважение территориальной целостности и суверенитета", потому что, отметил Кирби, "вся формула президента Зеленского базируется на этой идее, ключевом положении Устава ООН".

"И это то, под чем может подписаться каждая нация, конечно, кроме России", – подчеркнул представитель Белого дома, добавив, что на саммите состоится "продолжение процесса, который начался много месяцев назад, – это представление и продвижение мирной формулы, которую выдвинул президент Зеленский".

Комментируя заявление президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, что тот готов присоединиться к встрече в Саудовской Аравии, если только туда пригласят и РФ, Кирби заявил, что "каждая страна может решать сама, как она будет относиться к мирной формуле президента Зеленского и то, в какой степени и какую она роль хочет играть, когда и если будут проходить мирные переговоры".

Ранее Соединенные Штаты выразили надежду, что саммит в Саудовской Аравии станет шансом для стран мира услышать от Украины о реалиях российско-украинской войны, а для Киева – обсудить обеспечение мира.

Перед этим заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что по результатам встречи в Саудовской Аравии планируют "согласовать философию 10 пунктов украинской "формулы мира".

Кроме того, на встрече планируют проработать детали проведения будущего саммита "формулы мира" на уровне лидеров, в частности обсудить время, место и повестку дня.

2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает договориться с другими государствами мира о саммите по реализации "формулы мира" на осень этого года.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.