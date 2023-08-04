В Латвии сообщили, как белорусские службы помогают мигрантам пересечь границу

В Государственной пограничной охране Латвии рассказали, что белорусские службы помогают нелегальным мигрантам попасть на латвийскую территорию.

Об этом заявил начальник латвийской Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, службы Беларуси не снижают своей активности. Кроме того, поступают различные сообщения и сигналы, свидетельствующие о том, что есть желание эскалации ситуации.

"Белорусские службы не снижают своей активности, наоборот – участвуют в порче латвийской инфраструктуры, чтобы обеспечить нелегальный въезд мигрантов в Латвию", – отметил Пуятс.

Он добавил, что также фиксируют активизацию деятельности перевозчиков нелегалов.

Накануне группа нелегальных мигрантов со стороны Беларуси забросала польский пограничный патруль в районе села Дубичи Церковные петардами и камнями.

Перед этим в польском правительстве сообщили, что Беларусь обеспечивает нелегальных мигрантов оборудованием, благодаря которому они могут перейти через ограждение на польской границе.