Польські прикордонники показали, як їх закидують петардами з боку Білорусі

Група нелегальних мігрантів із боку Білорусі закидала польський прикордонний патруль у районі села Дубичі Церковні петардами й камінням.

Про це, як пише "Європейська правда", Прикордонна служба Польщі повідомила у зведенні за минулу добу.

Інцидент стався на ділянці обслуговування прикордонного поста в Дубичах Церковних, де в Польщу з Білорусі намагалась потрапити група з 20 мігрантів.

"Група агресивно налаштованих мігрантів з білоруського боку закидала польських службовців камінням і петардами. На щастя, ніхто не постраждав", – ідеться у зведенні.

Cudzoziemcy rzucali petardami w funkcjonariuszy i żołnierzy🇵🇱

Dziś rano na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrole służb🇵🇱zatrzymały grupę cudzoziemców,która nielegalnie przekroczyła granicę z🇧🇾do🇵🇱,w tym czasie cudzoziemcy po stronie🇧🇾atakowali służby🇵🇱rzucając w patrole petardami. pic.twitter.com/wpulAxM2kF — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 3, 2023

На місце події польські прикордонники скерували спеціалізований автомобіль "Тур".

Крім того, поліція Польщі затримала двох громадян Грузії за допомогу в нелегальному перетині кордону в районі прикордонної застави в Біловежі.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу.

Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Читайте докладно про міграційний шантаж Лукашенка у статті "Європейської правди".