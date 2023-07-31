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Польський міністр: Білорусь допомагає мігрантам долати огорожі на кордоні

Понеділок, 31 липня 2023, 08:33

Білорусь забезпечує мігрантів обладнанням для подолання огорож на польському кордоні.

Про це, як передаж "Європейська правда", повідомив у Twitter уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

За його словами, ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю залишається напруженою, а "напади на польських прикордонників – охоронців і солдатів – з боку груп агресивних іноземців відбуваються щодня".

"Білоруські спецслужби не тільки доставляють мігрантів до прикордонної зони, але й надають їм обладнання для нелегального переходу (драбини, болторізи) та штурму польських прикордонників (каміння, цегла, бруківка)", – зазначив Жарин.

Як переконаний мінстр, "триває гібридна операція зі стимульованим, штучним міграційним тиском", і Польща "зазнає постійних нападів". Він також вважає, що це "частина російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО".

"Характерною рисою російської гібридної війни є приховування справжнього характеру своїх агресивних дій за фальшивими прикриттями. Але Польща викрила ці загрози та ідентифікувала їх точно та вчасно", – резюмував Жарин.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК "Вагнер" в сторону Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі.

Перед цим стало відомо, що Варшава веде переговори з Латвією та Литвою щодо того, як реагувати на присутність найманців, і що країни допускають можливе закриття кордонів із Білоруссю в разі потреби.

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