Польський міністр: Білорусь допомагає мігрантам долати огорожі на кордоні

Білорусь забезпечує мігрантів обладнанням для подолання огорож на польському кордоні.

Про це, як передаж "Європейська правда", повідомив у Twitter уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

За його словами, ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю залишається напруженою, а "напади на польських прикордонників – охоронців і солдатів – з боку груп агресивних іноземців відбуваються щодня".

