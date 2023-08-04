Премьера Испании раскритиковали за отдых в Марокко в разгар формирования коалиции

Решение премьер-министра Испании Педро Санчеса поехать в семейный отпуск в Марокко в то время, как будущее его коалиции еще не определено, вызвало критику как близких к нему левых, так и правых политических сил.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Reuters.

Поездка Санчеса в Марокко стала первым отпуском, который он взял с момента вступления в должность премьера в 2018 году. В его канцелярии заявили, что визит частный, и премьер-министр оплатил его за свой счет.

Но это произошло в то время, когда Испании грозят либо повторные выборы, либо месяцы споров между политическими силами по формированию нового правительства после досрочных парламентских выборов, где ни один из блоков не получил убедительного большинства.

Критика в сторону Санчеса прозвучала как со стороны идеологически близких к нему левых политических сил, так и правых партий, стремящихся сформировать свое правительство.

Испания имеет сложные дипломатические отношения с Марокко по таким вопросам, как миграция, воздушное пространство, территориальные воды, таможенные и сухопутные границы. Улучшению отношений способствовало решение Мадрида признать претензии Рабата на Западную Сахару.

В леворадикальной партии Podemos заявили, что поездка премьера Испании в Марокко является свидетельством его проблематичной политики в отношении этой страны. Политсила поддерживает "Полисарио" – движение за освобождение Западной Сахары, которую Марокко называет своей территорией.

Правая Народная партия назвала отпуск Санчеса "явной провокацией", возникшей из-за "высокомерия" премьера. А ультраправая Vox намекнула, что глава правительства своим визитом якобы поощряет нелегальную миграцию в Испанию.

Напомним, на парламентских выборах в Испании, состоявшихся 23 июля, Социалистическая рабочая партия премьера (PSOE) заняла второе место, получив 121 мандат, уступив консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо с 137 мандатами.

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