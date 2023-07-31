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Премьер Испании не признает поражение на выборах: рассчитывает на большинство в новом парламенте

Понедельник, 31 июля 2023, 18:47

Испанский премьер-министр Педро Санчес в понедельник отверг предложение правой Народной партии признать поражение на досрочных выборах 23 июля и подтвердил, что попытается продолжить работу на посту, сформировав парламентское большинство.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Nacion.

В обращении, опубликованном в понедельник, Санчес повторил убеждение в том, что в новом созыве испанского парламента "существует широкое социальное большинство для дальнейшего движения вперед".

"Пришло время превратить это социальное большинство в парламентское большинство в Конгрессе депутатов, и это то, что мы собираемся сделать, как только начнут работу Кортесы. Мы будем работать над тем, чтобы достичь инвеституры (парламентского согласия на начало работы правительства. – Ред.), которая позволит нам двигаться дальше еще четыре года", – отметил испанский премьер.

Санчес уже второй раз отклонил призывы правой Народной партии, которая в новом парламенте будет иметь относительное большинство мандатов, признать поражение и позволить ей сформировать правое правительство.

Напомним, на парламентских выборах в Испании, состоявшихся 23 июля, Социалистическая рабочая партия премьера (PSOE) заняла второе место, получив 121 мандат, уступив консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо с 137 мандатами.

После подсчета голосов из-за рубежа партия премьера Испании потеряла один мандат

Несмотря на ухудшение позиций левой коалиции Испании, в последние дни появились признаки того, что ее могут поддержать партии Каталонии, которые поддерживают независимость региона – ERC и более радикально настроенная Junts per Catalunya, которые имеют по семь депутатов.

В обмен на поддержку правительства Санчеса они просят способствовать созыву очередного референдума о провозглашении независимости, а также объявить полную амнистию осужденным за сепаратизм после последнего референдума 2017 года.

Санчес, который возглавляет правительство Испании с 2018 года, созвал досрочные выборы после того, как его Социалистическая рабочая партия и ее левые партнеры получили плохой результат на местных и региональных выборах.

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