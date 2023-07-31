Премьер Испании не признает поражение на выборах: рассчитывает на большинство в новом парламенте

Испанский премьер-министр Педро Санчес в понедельник отверг предложение правой Народной партии признать поражение на досрочных выборах 23 июля и подтвердил, что попытается продолжить работу на посту, сформировав парламентское большинство.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Nacion.

В обращении, опубликованном в понедельник, Санчес повторил убеждение в том, что в новом созыве испанского парламента "существует широкое социальное большинство для дальнейшего движения вперед".

"Пришло время превратить это социальное большинство в парламентское большинство в Конгрессе депутатов, и это то, что мы собираемся сделать, как только начнут работу Кортесы. Мы будем работать над тем, чтобы достичь инвеституры (парламентского согласия на начало работы правительства. – Ред.), которая позволит нам двигаться дальше еще четыре года", – отметил испанский премьер.

Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando.



Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.



Y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes: trabajar para lograr una… pic.twitter.com/GPNkDcV7Eb — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2023

Санчес уже второй раз отклонил призывы правой Народной партии, которая в новом парламенте будет иметь относительное большинство мандатов, признать поражение и позволить ей сформировать правое правительство.

Напомним, на парламентских выборах в Испании, состоявшихся 23 июля, Социалистическая рабочая партия премьера (PSOE) заняла второе место, получив 121 мандат, уступив консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо с 137 мандатами.

Несмотря на ухудшение позиций левой коалиции Испании, в последние дни появились признаки того, что ее могут поддержать партии Каталонии, которые поддерживают независимость региона – ERC и более радикально настроенная Junts per Catalunya, которые имеют по семь депутатов.

В обмен на поддержку правительства Санчеса они просят способствовать созыву очередного референдума о провозглашении независимости, а также объявить полную амнистию осужденным за сепаратизм после последнего референдума 2017 года.

Санчес, который возглавляет правительство Испании с 2018 года, созвал досрочные выборы после того, как его Социалистическая рабочая партия и ее левые партнеры получили плохой результат на местных и региональных выборах.