Премьер Испании не признает поражение на выборах: рассчитывает на большинство в новом парламенте
Испанский премьер-министр Педро Санчес в понедельник отверг предложение правой Народной партии признать поражение на досрочных выборах 23 июля и подтвердил, что попытается продолжить работу на посту, сформировав парламентское большинство.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Nacion.
В обращении, опубликованном в понедельник, Санчес повторил убеждение в том, что в новом созыве испанского парламента "существует широкое социальное большинство для дальнейшего движения вперед".
"Пришло время превратить это социальное большинство в парламентское большинство в Конгрессе депутатов, и это то, что мы собираемся сделать, как только начнут работу Кортесы. Мы будем работать над тем, чтобы достичь инвеституры (парламентского согласия на начало работы правительства. – Ред.), которая позволит нам двигаться дальше еще четыре года", – отметил испанский премьер.
Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2023
Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes: trabajar para lograr una… pic.twitter.com/GPNkDcV7Eb
Санчес уже второй раз отклонил призывы правой Народной партии, которая в новом парламенте будет иметь относительное большинство мандатов, признать поражение и позволить ей сформировать правое правительство.
Напомним, на парламентских выборах в Испании, состоявшихся 23 июля, Социалистическая рабочая партия премьера (PSOE) заняла второе место, получив 121 мандат, уступив консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо с 137 мандатами.
Несмотря на ухудшение позиций левой коалиции Испании, в последние дни появились признаки того, что ее могут поддержать партии Каталонии, которые поддерживают независимость региона – ERC и более радикально настроенная Junts per Catalunya, которые имеют по семь депутатов.
В обмен на поддержку правительства Санчеса они просят способствовать созыву очередного референдума о провозглашении независимости, а также объявить полную амнистию осужденным за сепаратизм после последнего референдума 2017 года.
Санчес, который возглавляет правительство Испании с 2018 года, созвал досрочные выборы после того, как его Социалистическая рабочая партия и ее левые партнеры получили плохой результат на местных и региональных выборах.