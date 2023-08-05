В Германии разбился автобус с австрийскими туристами, направлявшийся в Норвегию

В Германии перевернулся в кювет автобус с австрийскими туристами, следовавший в Норвегию; пострадали 18 человек.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Авария произошла рано утром в субботу вблизи Гановера. Автобус, следовавший с туристическим туром из Австрии в Норвегию, перевернулся в кювет.

В полиции сообщили, что в автобусе было 18 взрослых и 9-летний ребенок, большинство смогли самостоятельно выбраться до прибытия спасателей.

Госпитализировали почти всех – 18 человек, однако все пассажиры с легкими травмами.

Точные обстоятельства инцидента до сих пор неизвестны, кроме того, что к ДТП не были причастны другие транспортные средства.

Из-за аварии полосу трассы в направлении Гановера закрывали на несколько часов.

Напомним, ранее на этой неделе в Испании на узкой горной дороге перевернулся автобус с почти 50 туристами, а в Австрии полностью сгорел автобус, следовавший из Испании в Молдову.