У Німеччині розбився автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії
Субота, 5 серпня 2023, 17:56
У Німеччині перекинувся у кювет автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії; постраждали 18 осіб.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
Аварія сталась рано вранці у суботу поблизу Гановера. Автобус, що прямував з туристичним туром з Австрії до Норвегії, перекинувся у кювет.
У поліції повідомили, що в автобусі було 18 дорослих і 9-річна дитина, більшість змогли самостійно вибратися до прибуття рятувальників.
Госпіталізували майже всіх – 18 осіб, проте всі пасажири з легкими травмами.
Точні обставини інциденту досі невідомі, окрім того, що до ДТП не були причетні інші транспортні засоби.
Через аварію смугу траси у напрямку Гановера закривали на кілька годин.
Нагадаємо, раніше цього тижня в Іспанії на вузькій гірській дорозі перекинувся автобус із майже 50 туристами, а в Австрії вщент згорів автобус, який прямував з Іспанії до Молдови.