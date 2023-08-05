У Німеччині розбився автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії

У Німеччині перекинувся у кювет автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії; постраждали 18 осіб.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Аварія сталась рано вранці у суботу поблизу Гановера. Автобус, що прямував з туристичним туром з Австрії до Норвегії, перекинувся у кювет.

У поліції повідомили, що в автобусі було 18 дорослих і 9-річна дитина, більшість змогли самостійно вибратися до прибуття рятувальників.

Госпіталізували майже всіх – 18 осіб, проте всі пасажири з легкими травмами.

Точні обставини інциденту досі невідомі, окрім того, що до ДТП не були причетні інші транспортні засоби.

Через аварію смугу траси у напрямку Гановера закривали на кілька годин.

Нагадаємо, раніше цього тижня в Іспанії на вузькій гірській дорозі перекинувся автобус із майже 50 туристами, а в Австрії вщент згорів автобус, який прямував з Іспанії до Молдови.