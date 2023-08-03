США частично эвакуируют посольство в Нигере

Соединенные Штаты решили эвакуировать некоторых сотрудников и семьи из своего посольства в Нигере после переворота, который произошел на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Государственный департамент.

По словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, "учитывая события в Нигере и ради предосторожности, Госдеп приказывает временно покинуть посольство США в Ниамее персоналу и членам семей, которые имеют на это право".

Миллер также заявил, что посольство в Нигере будет работать и в дальнейшем и остается открытым для предоставления гражданам США ограниченных услуг в чрезвычайных ситуациях.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, которого схватили и отстранили от власти. Новым лидером страны объявили армейского генерала Абдурахмана Тчиани.

Нигер, бывшая французская колония, был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахель в Западной и Центральной Африке.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию и ее президента Путина в подпитке военных переворотов в Африке.

Також повідомлялося, що Франція поки не забиратиме з Нігера свій військовий контингент після військового перевороту, що відбувся в африканській країні.

У той самий час ЄС вирішив не евакуйовувати весь персонал свого представництва в Нігері після державного перевороту в цій країні, але запропонував своїм працівникам можливість добровільно виїхати.