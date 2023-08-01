ЕС объявил добровольную эвакуацию для персонала в Нигере, где произошел переворот

Европейский Союз решил не эвакуировать весь персонал своего представительства в Нигере после государственного переворота в этой стране, но предложил своим работникам возможность добровольно уехать.

Об этом на брифинге во вторник сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали, передает корреспондент "Европейской правды".

Представительница Еврокомиссии отметила, что для ЕС главным приоритетом остается безопасность его граждан в Нигере, и там "следят за ситуацией ежеминутно".

"После государственного переворота в Нигере ЕС решил предложить своему персоналу (в стране. – Ред.) возможность выехать на добровольной основе. Но мы не приняли никакого официального решения об эвакуации персонала", – добавила она.

Массрали не уточнила, почему Брюссель не принял решение об эвакуации по примеру Франции, но подчеркнула, что ситуация "постоянно пересматривается".

"Присутствие представителей ЕС в Нигере пока сохраняется", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, которого схватили и отстранили от власти. Новым лидером страны объявили армейского генерала Абдурахмана Тчиани.

Нигер, бывшая французская колония, был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля в Западной и Центральной Африке.