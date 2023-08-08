В НАТО не видят угрозы для союзников со стороны наемников "Вагнера"

НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси, но не видит угрозы для союзников.

Об этом в комментарии PAP заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщает "Европейская правда".

"Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы со стороны наемников "Вагнера" для наших союзников, но мы остаемся бдительными", – сказала Лунгеску.

Она напомнила, что НАТО значительно усилил свое оборонное присутствие в восточной части Альянса в ответ на агрессивные действия России, и продолжает делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории Альянса.

"Как четко заявили лидеры НАТО на Вильнюсском саммите в июле, мы призываем все страны не оказывать никакой помощи незаконной войне России против Украины и осуждаем всех тех, кто активно способствует российской войне", – подчеркнула пресс-секретарь Альянса.

Она добавила, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для того, чтобы российские войска могли нападать на Украину и поддерживает российскую агрессию.

По ее словам, НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси.

Во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего Пограничной службы страны относительно отправки дополнительных сил на границу с Беларусью.

Ранее Беларусь заявила о начале учений механизированной бригады на полигонах, расположенных вблизи границ с Польшей и Литвой.