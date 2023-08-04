В Германии произошел пожар в больнице: 28 пострадавших
В Германии накануне вечером произошел пожар в больнице города Гемер, что примерно в 30 километрах к юго-востоку от Дортмунда.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
По информации полиции, в результате пожара пострадали 28 человек. Из них пятеро серьезно пострадали из-за отравления дымом.
Четырех тяжелораненых перевели на лечение в другие больницы, а один находится в отделении интенсивной терапии больницы, где произошел пожар.
Среди пострадавших есть как пациенты, так и работники больницы.
По словам пресс-секретаря полиции, часть здания, где произошел пожар, уже непригодна для функционирования.
Расследованием причин пожара занимаются уголовные следователи местной полиции.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Гросрерсдорф, что в земле Саксония, в результате пожара была сильно повреждена старинная протестантская церковь в стиле барокко.