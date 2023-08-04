В Германии произошел пожар в больнице: 28 пострадавших

В Германии накануне вечером произошел пожар в больнице города Гемер, что примерно в 30 километрах к юго-востоку от Дортмунда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По информации полиции, в результате пожара пострадали 28 человек. Из них пятеро серьезно пострадали из-за отравления дымом.

Четырех тяжелораненых перевели на лечение в другие больницы, а один находится в отделении интенсивной терапии больницы, где произошел пожар.

Среди пострадавших есть как пациенты, так и работники больницы.

По словам пресс-секретаря полиции, часть здания, где произошел пожар, уже непригодна для функционирования.

Расследованием причин пожара занимаются уголовные следователи местной полиции.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Гросрерсдорф, что в земле Саксония, в результате пожара была сильно повреждена старинная протестантская церковь в стиле барокко.