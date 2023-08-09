Во Франции произошел пожар в доме с людьми с инвалидностью, судьба многих неизвестна

На востоке Франции произошел пожар в доме с людьми с инвалидностью, выясняют местонахождение около десятка человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Оповещение о пожаре поступило около 6:30 в среду из городка Венценайм, что в департаменте Верхний Рейн. Огонь распространился очень быстро, но пожарные по прибытии оперативно взяли его под контроль. На месте работали 70 пожарных при поддержке нескольких десятков жандармов.

Выгорели около 300 квадратных метров из 500 квадратных метров площади.

В префектуре полиции сообщили, что выясняют местонахождение 11 человек.

17 человек эвакуировали, из них один госпитализирован.

Напомним, на прошлой неделе в Германии в результате пожара в больнице пострадали 28 человек, а в другом городе пожар сильно повредил старинную церковь.