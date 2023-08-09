Правительство Германии приняло бюджет климатического фонда на 212 млрд евро на четыре года

Правительство Германии приняло в среду бюджет своего Фонда климата и трансформации (KTF) для ускорения зеленого перехода, выделив 212 млрд евро на различные проекты по реконструкции зданий, декарбонизации и промышленности в период между 2024 и 2027 годами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Специальный фонд, который не подпадает под обычно строгие немецкие правила расходования средств, стал одним из основных инструментов правительства для финансирования его крупных проектов. Только на 2024 год правительство выделило 57,6 млрд евро на различные проекты – более чем на 20 млрд евро больше, чем в 2023 году.

"Экономическим планом KTF мы продвигаем инновации в Германии как месте для ведения бизнеса. Мы закладываем основы для того, чтобы декарбонизация и диджитализация создали возможности для будущего", – заявил министр финансов Кристиан Линднер.

Фонд, в частности, направлен на финансирование энергоэффективной реконструкции зданий, декарбонизацию промышленности и расширение использования возобновляемых источников энергии, электромобильности и зарядной инфраструктуры.

Созданный в 2010 году правительством во главе с Ангелой Меркель, фонд приобрел особое значение после того, как в 2021 году к власти пришло новое правительство. Для финансирования проектов, предусмотренных коалиционным соглашением, правительство перечислило 60 миллиардов евро из средств, выделенных на борьбу с COVID-19, в KTF в 2021 году.

Кроме того, правительство финансирует климатический фонд за счет поступлений от национальной и европейской системы торговли квотами на выбросы. Министерство финансов ожидает 19 млрд евро в 2024 году только из этого источника поступлений.

Наибольшая часть новых денег будет направлена на модернизацию: 27 миллиардов евро будет выделено на замену существующих нефтяных и газовых систем отопления на климатически чистые альтернативы, такие как тепловые насосы.

Фонд также имеет целью выделить Deutsche Bahn 12,5 миллиардов евро в ближайшие годы на обновление и расширение железнодорожной сети. Deutsche Bahn годами страдает от задержек, из-за которых опаздывает около трети всех поездов.

Кроме того, в 2024 году правительство также планирует потратить 4,7 млрд евро на расширение инфраструктуры зарядных станций для электромобилей и 3,8 млрд евро на развитие водородной промышленности.

Правительство также планирует и в дальнейшем увеличивать финансирование полупроводниковых проектов и потратит около 4 млрд евро на производство полупроводников.

В последнее время правительство Германии инвестирует значительные средства в полупроводниковую промышленность. Вчера компания TSMC объявила о намерении инвестировать 10 миллиардов евро в Германию в обмен на 5 миллиардов евро субсидий, а в июне немецкое правительство заключило соглашение с компанией Intel об инвестициях в размере 30 миллиардов евро в обмен на 10 миллиардов евро государственной помощи.

Немецкий парламент в июле одобрил ускорение строительства двух СПГ-терминалов у побережья Балтийского моря после избавления зависимости от российского газа.

Ранее сообщалось, что Федеральный конституционный суд Германии в срочном порядке приостановил принятие в Бундестаге нового законопроекта, который должен был положить конец газовому и нефтяному отоплению.

Напомним, в июне правительство Германии приняло первую стратегию по национальной безопасности, в которой также говорится о борьбе с климатическими изменениями.