Во Франции возросло количество жертв пожара в доме для людей с инвалидностью

Количество жертв в результате пожара в доме для людей с инвалидностью, который произошел в среду утром на востоке Франции, возросло до 11.

Об этом сообщила заместитель прокурора Кольмара, неподалеку от которого вспыхнул пожар, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

По словам Натали Кельвассер, погибшими в доме в городке Венценайм считаются 11 человек, в то время как ранее сообщали о 9, а двое считались пропавшими без вести.

Фото: AFP

Она также сообщила, что все люди на первом этаже здания выжили. А вот те, кто находился выше, в основном погибли, только пяти удалось спастись.

Относительно причины пожара, заместитель прокурора сказала, что это был, "вероятно, тлеющий огонь".

Сейчас продолжается расследование, чтобы выяснить, соответствовало ли здание всем стандартам безопасности.

Около 6.30 утра в среду в пансионате для людей с инвалидностью в Венценайме, неподалеку от Кольмара, что в департаменте Верхний Рейн, вспыхнул пожар. Пламя быстро взяли под контроль, пожарная бригада прибыла через 14 минут после первого вызова.

В усадьбе проживали люди с инвалидностью, все совершеннолетние в возрасте от 27 до 50 лет. Всего – более двух десятков жителей.

В городок Венценайм, где произошел пожар, по поручению президента Эммануэля Макрона прибыла премьер Элизабет Борн.