У Франції зросла кількість жертв пожежі в будинку для людей з інвалідністю

Кількість жертв внаслідок пожежі у будинку для людей з інвалідністю, що сталась в середу вранці на сході Франції, зросла до 11.

Про це повідомила заступниця прокурора Кольмара, неподалік від якого спалахнула пожежа, пише "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

За словами Наталі Кельвассер, загиблими у будинку в містечку Венценайм вважаються 11 людей, у той час як раніше повiдомляли про 9, а двоє вважалися зниклими безвісти.

Фото: AFP

Вона також повідомила, що всі люди на першому поверсі будівлі вижили. А от ті, хто перебували вище, здебільшого загинули, лише п'ятьом вдалося врятуватися.

Щодо причини пожежі, заступниця прокурора сказала, що це був, "ймовірно, тліючий вогонь".

Наразі триває розслідування, щоб з'ясувати, чи відповідала будівля всім стандартам безпеки.

Близько 6.30 ранку в середу в пансіонаті для людей з інвалідністю у Венценаймі, неподалік від Кольмара, що у департаменті Верхній Рейн, спалахнула пожежа. Полум'я швидко взяли під контроль, пожежна бригада прибула за 14 хвилин після першого виклику.

У садибі проживали люди з інвалідністю, всі повнолітні віком від 27 до 50 років. Всього – понад два десятки жителів.

У містечко Венценайм, де сталася пожежа, за дорученням президента Емманюеля Макрона прибула прем’єрка Елізабет Борн.