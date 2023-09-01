СМИ: Турция и Греция планируют месяц интенсивных встреч для улучшения отношений

Сентябрь станет месяцем интенсивного дипломатического движения в турецко-греческих отношениях, которые в последнее время получили положительную динамику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hürriyet.

Отмечают, что контакты, которые начнутся на уровне министров иностранных дел на следующей неделе, продолжатся встречей министров обороны и лидеров стран.

Как говорится в материале, интенсификация встреч и контактов между чиновниками обеих стран описывается как "начало новой эры" в турецко-греческих отношениях.

Ожидается, что 5 сентября министр иностранных дел Греции Гиоргос Ерапетритис посетит Турцию. В Анкаре он встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Впоследствии министр обороны Турции Яшар Гюлер поедет в Грецию, чтобы встретиться со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, с которым они дважды в июле общались по телефону.

После контактов министров запланирована встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится 17-21 сентября в Нью-Йорке.

Открытие каналов диалога также усилило ожидания начала встреч "Стратегического совета высокого уровня" и "Мероприятий по укреплению доверия", а также консультативных переговоров, которые ранее были запланированы между двумя странами, но долгое время не проводились.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его правительство хочет в полной мере воспользоваться улучшением политического климата в отношениях с соседней Турцией, несмотря на давние споры.

Также сообщалось, что Никосия хочет назначить специального посланника по вопросам Кипра в надежде возобновить переговоры с Турцией для урегулирования проблемы разделенного острова, используя для этого в качестве стимула процесс вступления Анкары в ЕС.

Перед этим Греция заявила о готовности начать переговоры с Турцией, чтобы прийти к согласию по разграничению территорий, на которые каждая страна имеет исключительные экономические права, в том числе право на поиск нефти и газа на морском шельфе.