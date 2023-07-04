Греция готова на переговоры с Турцией по решению спора о морских границах

Греция готова начать переговоры с Турцией, чтобы прийти к согласию относительно разграничения территорий, на которых каждая страна имеет исключительные экономические права, в том числе право на поиск нефти и газа на морском шельфе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил новоназначенный министр иностранных дел Греции Гиоргос Герапетритис, информирует агентство Associated Press.

По словам Герапетритиса, для решения спора греческое правительство хочет "воспользоваться нынешним позитивным климатом", где наиболее приоритетным он назвал соглашение о воссоединении этнически разделенного Кипра как федерации, состоящей из грекоязычного и турецкоязычного секторов, в соответствии с резолюциями ООН.

"Остается лишь выяснить, желает ли Турция также искренне стать на путь сближения", – сказал он после переговоров со своим кипрским коллегой Константиносом Комбосом.

Турция ставит под сомнение принадлежность районов, которые, по утверждению Греции, входят в ее собственную экономическую зону и где она стремится начать поиск морских запасов нефти и газа. Анкара также претендует на большую часть экономической зоны Кипра, где было обнаружено несколько значительных морских месторождений природного газа.

Герапетритис также хочет решить вопрос размера континентального шельфа – и, соответственно, греческой суверенной территории – греческих островов у побережья Турции в Эгейском море и восточном Средиземноморье.

При этом Турция не признает, что греческие острова у ее границ имеют континентальный шельф, тогда как Афины настаивают на том, что такая позиция противоречит международному праву.

Напомним, что Кипр стал разделенным в 1974 году, когда Турция вторглась на его территорию после переворота сторонников союза с Грецией. Турция и турецкие киприоты настаивают на том, что любое мирное соглашение должно сначала признать отдельный суверенитет турок-киприотов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который после победы своей партии на выборах 25 июня вновь сформировал правительство, договорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о двусторонней встрече в июле.

Поддержка, которую Греция проявила на фоне разрушительных землетрясений в Турции в начале года, способствовала деэскалации споров.

Среди прочего, Анкара и Афины возобновили встречи на высоком уровне – в частности переговоры с участием высокопоставленных дипломатов по так называемой инициативе позитивной повестки дня, направленной на активизацию торговли и другого сотрудничества.