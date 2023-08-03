Греція закликала Туреччину відмовитися від агресії для полішення відносин

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його уряд хоче повною мірою скористатися поліпшенням політичного клімату у відносинах із сусідньою Туреччиною попри давні суперечки.

Про це, як пише "Європейска правда", він сказав після переговорів з президентом Кіпру Нікосом Хрістодулідесом, повідомляє AP.

За його словами, це не означає, що Туреччина "суттєво змінила" свою позицію щодо ключових розбіжностей між двома країнами, наголосивши, що Анкара має "рішуче відмовитися від своєї агресивної і незаконної поведінки" проти суверенітету і територіальної цілісності Греції.

Міцотакіс зазначив, що він домовився з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час саміту НАТО у Вільнюсі про започаткування нових "ліній комунікації" і збереження "періоду спокою".

Як стверджує прем'єр-міністр Греції, він сказав Ердогану, що поліпшення європейсько-турецьких відносин не може виключати укладення мирної угоди щодо Кіпру, і що це питання не можна "залишати на узбіччі".

Водночас у п'ятницю лідер турків-кіпріотів Ерсін Татар повторив, що мирні переговори можуть відновитися лише за умови визнання грецькими кіпріотами "суверенної рівності" турків-кіпріотів.

Туреччина ставить під сумнів приналежність районів, які, за твердженням Греції, входять до її власної економічної зони і де вона прагне розпочати пошук морських запасів нафти і газу. Анкара також претендує на більшу частину економічної зони Кіпру, де було виявлено кілька значних морських родовищ природного газу.

Нагадаємо, що Кіпр став розділеним у 1974 році, коли Туреччина вторглася на його територію після перевороту прихильників союзу з Грецією. Туреччина та турецькі кіпріоти наполягають на тому, що будь-яка мирна угода повинна спочатку визнати окремий суверенітет турків-кіпріотів.

Раніше повідомлялося, що Нікосія хоче призначити спеціального посланця з питань Кіпру в надії відновити переговори з Туреччиною для врегулювання проблеми розділеного острова, використовуючи для цього як стимул процес вступу Анкари до ЄС.

Перед цим Греція заявила про готовність розпочати переговори з Туреччиною, щоб дійти згоди щодо розмежування територій, на яких кожна країна має виключні економічні права, в тому числі право на пошук нафти та газу на морському шельфі.

Перед самітом НАТО у Вільнюсі Ердоган висунув несподівану вимогу пов'язати прийняття Швеції до Альянсу з відновленням переговорів про членство Туреччини в ЄС, які зайшли в глухий кут.