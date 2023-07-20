Никосия хочет назначить специального посланника по вопросам Кипра в надежде возобновить переговоры с Турцией для урегулирования проблемы разделенного острова, используя для этого в качестве стимула процесс вступления Анкары в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv со ссылкой на неназванного кипрского чиновника.

По словам представителя Кипра, "ЕС имеет уникальную возможность предложить Анкаре такие стимулы, которые существовали в течение нескольких лет, но не были реализованы по разным причинам".

"Одной из возможных задач (нового специального посланника) будут переговоры с Анкарой с целью подчеркнуть все то, что Турция получит от воссоединения Кипра", – заявил изданию другой кипрский чиновник.

Отмечается, что возможное назначение спецпосланника еще не обсуждалось в формате ЕС, но, вероятно, этот вопрос поднимали на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза 20 июля.

"(Лидеры ЕС) связали позицию Турции по кипрской проблеме с будущим отношений между ЕС и Турцией, стремясь активизировать эти отношения и используя импульс после переизбрания Эрдогана", – добавил кипрский чиновник.

Напомним, что Кипр стал разделенным в 1974 году, когда Турция вторглась на его территорию после переворота сторонников союза с Грецией. Турция и турецкие киприоты настаивают на том, что любое мирное соглашение должно сначала признать отдельный суверенитет турок-киприотов.

Ранее сообщалось, что Греция готова начать переговоры с Турцией, чтобы прийти к согласию по разграничению территорий, на которых каждая страна имеет исключительные экономические права, в том числе право на поиск нефти и газа на морском шельфе.

По словам министра иностранных дел Греции Герапетритиса, для разрешения спора греческое правительство хочет "воспользоваться нынешним позитивным климатом", где наиболее приоритетным он назвал соглашение о воссоединении этнически разделенного Кипра как федерации, состоящей из грекоязычного и турецкоязычного секторов, в соответствии с резолюциями ООН.

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Эрдоган выдвинул неожиданное требование увязать принятие Швеции в Альянс с возобновлением переговоров о членстве Турции в ЕС, которые зашли в тупик.