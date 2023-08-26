В Польше снижается рейтинг ультраправых, которые против помощи Украине

Уже второй опрос показывает снижение рейтинга польской ультраправой партии "Конфедерация", чей стремительный рост перед грядущими парламентскими выборами усилил опасения о помощи Киеву со стороны Варшавы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической фирмы Estymator по заказу портала DoRzeczy.pl, пишет "Европейская правда".

Согласно данным опроса, за Объединенную правую, которая сейчас находится у власти сейчас хотят проголосовать 35,9% респондентов. Это на 1,6 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе, проведенном для DoRzeczy.pl.

Оппозиционная "Гражданская коалиция" также зафиксировала рост рейтинга на 1,6 процентных пункта и сейчас имеет результат в 30,2% голосов.

Зато ультраправая "Конфедерация" потеряла 2,2 процентных пункта и в настоящее время имеет поддержку 12,7% польских избирателей, хотя это до сих пор третье место в общем рейтинге.

Также в парламент, согласно опросу, прошли бы коалиция "Третий путь" Шимона Головни и Владислава Косиняка-Камыша с 10,4% голосов и "Левые" с 8,7%. Явка избирателей составила бы 56%.

Как отмечает портал Onet, это уже второй подряд опрос, где "Конфедерация" теряет голоса. В опросе института Pollster для газеты Super Express ультраправая партия вообще опустилась на четвертое место с 10,4% голосов.

"Конфедерация" – антиевропейская и антиукраинская политическая сила. К примеру, лидер "Конфедерации" Гжегож Браун призвал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи".

И на фоне последних выборов "Конфедерация" пыталась отойти от привычного имиджа "мягко" пророссийской партии, что в определенный момент позволило ей набирать 13-14% голосов.

Читайте также: "Золотая акция" у врагов Украины: какие риски несут парламентские выборы в Польше.