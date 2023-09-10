Канцлер Германии Олаф Шольц был в центре внимания на саммите лидеров "Группы двадцати" в Нью-Дели из-за своей травмы глаза и "пиратской" повязки.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказывает немецкое Spiegel.

После того, как травма Олафа Шольца на пробежке и его повязка на глазу спровоцировали многочисленные мемы в соцсетях, Шольц по той же причине оказался в центре внимания на саммите G20 в Индии.

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Немецкая делегация слышала разговоры о повязке канцлера "при каждом приветствии", что и неудивительно, поскольку собеседники не могли не поинтересоваться самочувствием Шольца. По информации СМИ, так начался разговор в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фотографы на мероприятии также проявили внимание к "канцлеру в образе корсара".

Корреспондент Spiegel в репортаже шутит, что хотя желает Шольцу скорейшего выздоровления, еще несколько дней с повязкой на глазу не помешали бы ему для улучшения рейтингов, как и повторение небольшого инцидента на пробежке перед следующими выборами.

Ранее канцлер сам начал речь на открытии международного автосалона в Мюнхене шуткой о своей травме.