Шольц пошутил о своей травме на открытии международного автосалона

Канцлер Германии Олаф Шольц открыл международный автосалон IAA Mobility в Мюнхене шуткой о полученной им травме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Шольц открывал автосалон с повязкой на глазу, которую ему придется носить некоторое время.

"Каким бы полезным ни был бег трусцой, на некоторые расстояния лучше взять машину", – сказал немецкий канцлер, намекая на инцидент, который произошел с ним в минувшие выходные.

Вскоре у себя в Twitter немецкий канцлер опубликовал фото с открытия автосалона в Мюнхене.

Die deutsche Automobilwirtschaft und der Bund gehen als Team die Revolution der Mobilität an! Made in Germany treibt die nachhaltige Erneuerung voran. Und wir fördern mit gut 110 Milliarden Euro den dafür notwendigen Umbau und sichern so unseren technologischen Vorsprung. #IAA23 pic.twitter.com/tLXSGKHoQ2