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Шольц пошутил о своей травме на открытии международного автосалона

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Вторник, 5 сентября 2023, 19:15

Канцлер Германии Олаф Шольц открыл международный автосалон IAA Mobility в Мюнхене шуткой о полученной им травме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Шольц открывал автосалон с повязкой на глазу, которую ему придется носить некоторое время.

"Каким бы полезным ни был бег трусцой, на некоторые расстояния лучше взять машину", – сказал немецкий канцлер, намекая на инцидент, который произошел с ним в минувшие выходные.

Вскоре у себя в Twitter немецкий канцлер опубликовал фото с открытия автосалона в Мюнхене.

Ранее пресс-секретарь Шольца заявила, что 65-летний канцлер упал во время пробежки и получил синяки на лице.

В связи с этим Шольц отменил запланированное на воскресенье предвыборное выступление в южно-центральной земле Гессен.

Впоследствии сам Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу и заявил, что хочет увидеть мемы о себе.

Пользователи не заставили себя ждать, и уже через несколько часов в соцсетях появились десятки мемов с Шольцом.

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Шольц Германия