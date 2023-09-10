Канцлер Німеччини Олаф Шольц був у центрі уваги на саміті лідерів "Групи двадцяти" у Нью-Делі через свою травму ока і "піратську" пов’язку.

Як пише "Європейська правда", про це розповідає німецьке Spiegel.

Після того, як травма Олафа Шольца на пробіжці і його пов’язка на оці спровокували численні меми у соцмережах, Шольц з тієї ж причини опинився у центрі уваги на саміті G20 в Індії.

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Німецька делегація чула розмови про пов’язку канцлера "при кожному вітанні", що й не дивно, оскільки співрозмовники не могли не поцікавитися самопочуттям Шольца. За інформацією ЗМІ, так почалася розмова у тому числі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Фотографи на заході також проявили увагу до "канцлера в образі корсара".

Кореспондент Spiegel у репортажі жартує, що хоча бажає Шольцу найшвидшого одужання, ще кілька днів з пов’язкою на оці не завадили би йому для покращення рейтингів, як і повторення невеликого інциденту на пробіжці перед наступними виборами.

Раніше канцлер сам розпочав промову на відкритті міжнародного автосалону у Мюнхені жартом про свою травму.