Шольц, как и хотел, получил порцию мемов из-за фото с повязкой

Канцлер Германии Олаф Шольц, который опубликовал фото с "пиратской" повязкой на глазу после падения, ожидаемо спровоцировал волну мемов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Не могу дождаться, чтобы увидеть мемы. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле", – заявил Шольц накануне во время публикации фото с повязкой.

Пользователи не заставили себя ждать, и уже через несколько часов в соцсетях появились десятки мемов с Шольцем.

Большинство из них имеют отсылки к пиратам. Канцлера сравнивают с капитаном Джеком Воробьем и другими персонажами франшизы "Пираты Карибского моря", а также пиратом Пейнти с заставки мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

В некоторых мемах Шольца изображают как лицо Партии пиратов Германии, основанной в 2006 году.

В других – тем, кто рекламирует сайты для скачивания пиратского контента.

Фотографию главы немецкого правительства сопоставили и с магшотом экс-президента США Дональда Трампа, который недавно также разошелся на мемы.

В комментариях к посту Шольца пользователи желают канцлеру скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Ранее пресс-секретарь Шольца заявила, что 65-летний канцлер упал во время пробежки и получил синяки на лице, подтвердив предыдущие сообщения немецких СМИ.

В связи с этим Шольц отменил запланированное на воскресенье предвыборное выступление в южно-центральной земле Гессен.

Последние опросы свидетельствуют, что почти три четверти немцев недовольны работой правящей коалиции во главе с Социал-демократической партией и канцлером Олафом Шольцем.