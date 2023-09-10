РФ обустраивает военные базы вблизи границы с Финляндией

Россия начала обустройство своих военных баз вблизи границы с Финляндией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Yle, опубликовав также снимки, которые показывают соответствующие изменения.

На спутниковых снимках можно увидеть построенные ангары для обслуживания и хранения техники на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске.

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Как отмечает издание, все больше техники из Петрозаводска перебрасывают в Украину.

В то же время, говорится в материале, эти строительные объекты – первый ощутимый признак того, что РФ снова начала инвестировать в военные базы вблизи финской границы спустя много лет.

По словам министра обороны Антти Хяккянен, зафиксированные на спутниковых снимках изменения не представляют угрозы для Финляндии.

По мнению майора армии Финляндии в отставке Марко Эклунда, приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт.

"Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику", – отметил он.

После вступления Финляндии в НАТО министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы.

Ранее сообщалось, что проект бюджета правительства Финляндии на 2024 год предусматривает расходы в размере 2,3% ВВП на оборону в соответствии с требованиями Североатлантического Альянса – страна стала пока последним членом военно-политического блока.

Перед этим стало известно, что Финляндия осенью примет решение о том, каким образом она будет способствовать общей обороне НАТО в мирное время.

Финляндия официально присоединилась к Альянсу 4 апреля.