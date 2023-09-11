Греция опровергла заявление премьера Косово о приближении к признанию независимости

Косовский премьер-министр Альбин Курти заявил, что Греция близка к признанию независимости Косово, но в Афинах его заявление опровергли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Пять стран Евросоюза – Греция, Словакия, Румыния, Испания и Кипр – не признают независимость Косово, провозглашенную в 2008 году после войны с Сербией 1998-1999 годов.

Выступая в воскресенье на польском телевидении, Курти сказал, что Афины близки к признанию.

"Мы много работали в дипломатическом аспекте, чтобы они присоединились к большинству стран ЕС. Греция находится в авангарде этих стран, она близка к признанию независимости Косово", – заявил Курти.

Но когда издание обратилось к Приштине с просьбой прокомментировать заявление Курти, источник в греческом правительстве отметил: "Позиция Греции осталась неизменной".

Уже несколько месяцев ходят слухи, что Греция может стать следующей страной, которая признает Косово.

В марте этого года министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в шестой раз посетил Косово, где встретился с косовским коллегой Вйосой Османи.

В своем заявлении Османи высоко оценила преданность и постоянную поддержку Грецией либерализации визового режима и евроатлантической интеграции Косово.

"На встрече также обсуждали косовско-греческие отношения, в которых президент Османи продемонстрировала готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений", – говорилось в пресс-релизе офиса президента Косово, опубликованном в то время.

Но через несколько дней, во время визита в Сербию, президент Греции Екатерина Сакелларопулу заявила, что в позиции Афин ничего не меняется.

"Всегда существует давление на дипломатическом уровне, но это не повлияло на нашу позицию, у нас есть последовательность в политике", – сказала Сакелларопулу после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Как известно, Украина официально не признает Косово, которое стало на поддержку Киева в российско-украинской войне.

Ранее президент Сербии Вучич заявлял, что если Украина признает независимость Косово, "то потеряет все в один день".

Читайте подробнее на эту тему: "Украина потеряет все": как Киев должен реагировать на угрозы президента Сербии