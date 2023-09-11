Греція заперечила заяву прем'єра Косова про наближення до визнання незалежності

Косовський прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що Греція близька до визнання незалежності Косова, але в Афінах його заяву заперечили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

П’ять країн Євросоюзу – Греція, Словаччина, Румунія, Іспанія та Кіпр – не визнають незалежність Косова, проголошену в 2008 році після війни з Сербією 1998-1999 років.

Виступаючи в неділю на польському телебаченні, Курті сказав, що Афіни близькі до визнання.

"Ми багато працювали в дипломатичному аспекті, щоб вони приєдналися до більшості країн ЄС. Греція перебуває в авангарді цих країн, вона близька до визнання незалежності Косова", – заявив Курті.

Але коли видання звернулося до Приштини з проханням прокоментувати заяву Курті, джерело в грецькому уряді зазначило: "Позиція Греції залишилася незмінною".

Вже кілька місяців ходять чутки, що Греція може стати наступною країною, яка визнає Косово.

У березні цього року міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас вшосте відвідав Косово, де зустрівся з косовською колегою Вйосою Османі.

У своїй заяві Османі високо оцінила відданість і постійну підтримку Грецією лібералізації візового режиму та євроатлантичної інтеграції Косова.

"На зустрічі також обговорювали косовсько-грецькі відносини, в яких президент Османі продемонструвала готовність до подальшого зміцнення двосторонніх відносин", – йшлося в пресрелізі офісу президента Косова, опублікованому в той час.

Але через кілька днів, під час візиту до Сербії, президентка Греції Катерина Сакелларопулу заявила, що у позиції Афін нічого не змінюється.

"Завжди існує тиск на дипломатичному рівні, але це не вплинуло на нашу позицію, у нас є послідовність у політиці", – сказала Сакелларопулу після зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Як відомо, Україна офіційно не визнає Косова, яке стал на підтримку Києва у російсько-українській війні.

Раніше президент Сербії Вучич заявляв, що якщо Україна визнає незалежність Косова, "то втратить усе в один день".

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