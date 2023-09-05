Президент Косова обвинила Сербию в дестабилизации по плану Путина

Президент Косова Вйоса Османи обвинила Сербию в попытке дестабилизировать Западные Балканы подобно тому, как, по ее словам, Россия действовала против Украины в 2014 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба Радио Свобода.

Выступая во время визита в столицу Албании Тирану 4 сентября, Османи назвала войну на Донбассе, где поддерживаемые Россией сепаратисты воевали с украинскими войсками, и аннексию украинского Крыма ориентиром для действий, которые сейчас предпринимает Сербия в горячих точках региона.

"Точно выполняя план, который (президент России Владимир) Путин реализовал в 2014 году против Украины, (президент Сербии Александар) Вучич и Сербия имеют целью дестабилизировать все Западные Балканы, и через дестабилизацию нашего региона атаковать систему ценностей, на которых стоят ЕС и НАТО", – сказала Османи.

Османи не объяснила подробно, на чем базируются ее утверждения.

Напомним, на промежуточных выборах в четырех муниципалитетах Косова в апреле, которые сербы бойкотировали по призыву Белграда, победили политики албанского происхождения, а явка составила менее 4%.

С попыткой новых мэров начать работу вспыхнули протесты. В частности, в селе Звенчан протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

После этого нового сербско-косовского обострения Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косова, если попытки их диалога закончатся безрезультатно.

О последнем напряжении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС