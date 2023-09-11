В Норвегии по подозрению в шпионаже арестовали иностранного студента

В Норвегии арестовали 25-летнего иностранного студента по подозрению в шпионаже, в том числе в незаконном прослушивании с помощью различных технических устройств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Норвежское агентство внутренней безопасности, известное под аббревиатурой PST, сообщило норвежским СМИ, что арестованному в пятницу мужчине в воскресенье в суде предъявили обвинения в шпионаже и разведывательных операциях против скандинавской страны.

Мужчина, чью личность и национальность не разглашают, не признал себя виновным на предварительном допросе в полиции.

Норвежские власти не сообщили, в пользу какой страны он вероятно шпионил.

"Мы не совсем понимаем, с чем мы столкнулись. Мы находимся на критической, начальной и уязвимой стадии расследования", – цитирует норвежская общественная телерадиокомпания NRK адвоката PST Томаса Блума.

"Он (подозреваемый. – Ред.) обвиняется в использовании технических установок для незаконного перехвата сигналов", – добавил Блум.

Полиция изъяла у мужчины ряд электронных устройств, передающих данные.

Подозреваемый является студентом, но он не учится в норвежском учебном заведении и проживает в Норвегии относительно недолго, сообщило PST.

Ссылаясь на ордер на арест, NRK отмечает, что подозреваемого якобы поймали на незаконном перехвате сигнала в арендованном автомобиле возле офиса премьер-министра Норвегии и министерства обороны.

Согласно решению суда, мужчину предварительно взяли под стражу на четыре недели с запретом на получение писем и свиданий.

Сотрудники службы безопасности заявили, что подозреваемый действовал не один.

В своих предыдущих оценках PST выделяла Россию, Китай и Северную Корею как государственные субъекты, представляющие значительную разведывательную угрозу для Норвегии.

В апреле этого года Норвегия объявила нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ в Норвегии, которые де-факто занимались шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.

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