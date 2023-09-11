Британия не хочет называть Китай угрозой несмотря на задержание шпионов

Британское правительство отвергло призывы назвать Китай угрозой для Лондона после задержания сотрудника парламента по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Министр по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок заявила, что Великобритания должна избегать называть Китай врагом или использовать язык, который может способствовать эскалации напряженности.

"Китай – это страна, с которой мы ведем много бизнеса. Это страна, которая имеет большое значение с точки зрения мировой экономики. Он является членом Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, не должны изображать Китай как врага, но мы можем называть это вызовом", – отметила она.

В то же время представитель премьер-министра Риши Сунака Макс Блейн заявил, что неправильно сводить подход Великобритании к Китаю "только к одному слову".

"Мы должны воспользоваться возможностью взаимодействовать с Китаем, а не просто кричать со стороны", – сказал Блейн.

Представители правящей Консервативной партии разделились во мнениях относительно того, насколько жесткую линию следует занять, а также какой доступ китайские фирмы должны иметь к британской экономике.

Более радикально настроенные консерваторы хотят, чтобы Пекин объявили угрозой, а не просто вызовом, как это сделал Сунак.

Ранее премьер-министр Великобритании раскритиковал премьера Китая Ли Цяна за "неприемлемое" вмешательство в британскую демократию после появления данных о задержании сотрудника парламента по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.

Накануне стало известно, что в Великобритании арестовали двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Один из них был парламентским сотрудником, который занимался вопросами международных отношений.

Руководители британской разведки неоднократно предупреждали, что Китай использует шпионскую деятельность для похищения ее технологических разработок и подрыва конкурентоспособности.

В рамках обновленной стратегии обороны, безопасности и внешней политики Великобритании контрразведывательная служба МИ5 будет оказывать бизнесу и другим учреждениям помощь в противодействии шпионам из Китая и России.