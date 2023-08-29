Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии

Голова уряду Естонії не збирається залишати посаду, навіть попри настрої своїх співгромадян

"Пані прем’єрка, ваш хліб – у крові українців", "Їжа на вашому столі куплена за рахунок смертей українців". Із такими закликами естонські медіа звернулися до Каї Каллас – голови уряду Естонії.

Причиною таких різких заяв став дуже гучний скандал: як виявилося, компанія, частку в якій має чоловік прем'єрки Арво Халлік, продовжувала співпрацювати з росіянами навіть після початку повномасштабної війни.

І це в ситуації, коли сама Каллас неодноразово зверталася до естонського бізнесу із закликами припинити співпрацю з компаніями з РФ, не чекаючи нових санкцій. Тож не дивно, що внаслідок цього скандалу рейтинг голови уряду різко впав, а більшість естонців виступають за її відставку.

Втім, у відставку голова уряду йти не збирається, а у керівній Партії реформ підтримують таке рішення своєї лідерки. Однак це може мати далекосяжні наслідки, в тому числі для лобіювання подальшої підтримки Україні.

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Не порушення санкцій, але...

"Прем'єр-міністр представляла позицію Естонії та на міжнародному рівні виступала за економічну ізоляцію Росії. Раніше вона називала лицемірами підприємців нашого регіону, які вели бізнес із Росією. Вона дуже голосно висловлюється на тему України, Росії та безпеки, але потайки погоджувалася з Москвою", – заявив лідер естонської партії "Вітчизна" Урмас Рейнсалу.

Таким чином опозиція відреагувала на скандал, оприлюднений журналістами порталу ERR. Їм вдалося дізнатися, що транспортна компанія Stark Logistics, частка акцій якої належить чоловіку прем'єрки Арво Халліку, не стала відмовлятися від співпраці з російським бізнесом навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Журналісти уточнюють: початково це розслідування не було спрямоване проти голови уряду, а мало на меті дослідити, чи співпрацюють з РФ логістичні компанії Естонії.

"У цій статті фігурували дві чи три компанії, але однією з тих, до якої ми звернулися, була компанія Stark Logistics. Її генеральний директор Крістьян Крааг заявив, що обсяги вантажоперевезень істотно впали, тому довелося переорієнтуватися на Скандинавію та Польщу. Водночас ми виявили на сайті Stark Logistics, куди зайшли в пошуках людей, які могли б поспілкуватися зі ЗМІ, що зоною діяльності компанії є Західна Європа та Росія, а одним із небагатьох відкритих контактів була людина з посадою "Менеджер з логістики – Росія", – розповів керівник порталу новин ERR Урмет Коок.

За його словами, лише тоді вони згадали, що йдеться про компанію, "якій Кая Каллас дала кредит, що відображено в її декларації, опублікованій у червні. Тобто йдеться про фірму, що належить чоловікові Каї Каллас".

Як виявилося, ця компанія активно співпрацює з естонською фірмою Metaprint, що має в Росії завод із виробництва аерозольного пакування.

Варто відзначити, до цього скандалу Кая Каллас не давала жодних підстав для звинувачень у подвійних стандартах.

А особливо – у сфері відносин із Росією.

За її урядування Естонія стала безумовним лідером військової підтримки України (у співвідношенні до рівня ВВП), прийняла рішення передати ЗСУ всі свої 155-міліметрові гаубиці, випереджає інші країни у питанні конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

Саме тому цей скандал виявився настільки потужним. Навіть попри заяви Поліції безпеки Естонії про те, що діяльність компанії Stark Logistics не порушує санкційного законодавства, а тому вони не бачать підстав змінювати рівень допуску Каллас до державної таємниці.

При цьому поведінка прем'єрки лише додала аргументів її критикам.

"Акції за ціною бутерброда"

"В обов'язки членів уряду входить також відповідати на запитання, коли вони виникають. І робити це перед комісією Рійгікогу (парламенту), незалежно від того, чи очолює комісію представник опозиції, чи коаліції. Особливо в тих випадках, коли доводиться обговорювати складні та неприємні питання", – з такою заявою 28 серпня виступив президент Естонії Алар Каріс.

Таким чином він відреагував на відмову Каї Каллас прийти на засідання парламенту, щоб надати всі необхідні свідчення.

Замість цього Каллас обмежилася кількома інтерв’ю та зверненням, де заявила, що не збирається подавати у відставку. "Я, безумовно, перепрошую перед усіма, кого це зачепило, але я відповідаю за ті моральні оцінки, які давала. Я, як і раніше, вважаю, що діяти в Росії або підтримувати відносини з Росією в ситуації, коли триває повномасштабна війна, неправильно з морального погляду", – зазначила вона.

Разом із тим Каллас переконує, що не знала про всі деталі бізнесу свого чоловіка. Тим більше, що він вже заявив про екстрений вихід із цієї компанії, "продавши свої акції за ціною бутерброда" – цей крок прем'єрка трактує як його покарання за співпрацю з РФ.

Чи дійсно голова уряду Естонії стала жертвою дій свого чоловіка?

Цього не можна виключати. Хоча виглядає дуже дивно, що політик топ-рівня не перевіряє інформацію, яка може мати вкрай негативний іміджевий ефект.

Втім, відмова від комунікацій з парламентом, а головне – невдалі заперечення одразу після оприлюднення цієї інформації, схилили суспільну думку не на користь Каллас.

Тож не дивно, що опитування вже показують: переважна більшість естонців вважають, що прем'єр-міністерка має піти у відставку.

Щоправда, у Партії реформ поки воліють підтримувати свого лідера, заявляючи про небезпеки зміни голови уряду на початку розгляду нового держбюджету.

У ситуації, коли опозиція вже починає анонсувати мітинги за відставку, вирішальною може виявитися позиція партнерів Партії реформ по коаліції. Однак і там вже лунають заклики до зміни прем’єра.

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Кая Каллас ще має шанси утриматися на посаді прем’єра. Питання лише в тому, якою ціною.

В опозиції передбачають, що збереження Каллас на посаді призведе до стрімкого падіння рейтингів Партії реформ. Це не виглядає критично, адже чергові парламентські вибори в Естонії відбулися 5 березня.

Проте нестабільність у коаліції може створити підґрунтя до дострокових виборів. Особливо якщо настрої у суспільстві щодо необхідності відставки Каллас залишаться без змін.

Звичайно, це не означає, що Естонія змінить свій зовнішній курс, зменшивши підтримку України. Як показали вибори 5 березня, усі провідні партії мають консенсус щодо ставлення до російсько-української війни.

Проблема полягає в іншому: цей скандал завдає удару по вимогах до бізнесу розривати економічні зв'язки з РФ.

Як тепер глава уряду може закликати бізнес йти на принцип, не дбаючи про втрати, коли має такий негативний досвід у власній родині? А відповідно, можна очікувати, що частина компаній замислиться над поверненням до такої співпраці.

А те, що йдеться про країну, яка є лідером підтримки України, лише посилює ці виклики.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"