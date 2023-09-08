Число беженцев в Германии достигло нового максимума

Количество людей, находящихся в Германии в статусе беженцев, достигло нового максимального показателя за последние десятилетия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на письменный ответ немецкого МВД депутату Бундестага от партии Die Linke Кларе Бюнгер, информирует DW.

Согласно статистике ведомства, на конец июня 2023 года в Германии зарегистрировались 3,26 млн беженцев, что на 111 тысяч больше, чем в конце 2022 года.

По данным МВД, за первую половину 2023 года количество беженцев из Украины в Германии увеличилось незначительно – на 29 тысяч. Всего их чуть больше миллиона человек.

В письме отмечается, что из-за продолжения захватнической войны, которую ведет РФ, украинцы по-прежнему прибывают в ФРГ. В то же время, отмечает ведомство, многие из прибывших украинцев возвращаются на родину.

Также в списке беженцев есть около 279,1 тысячи человек, которых власти Германии обязали покинуть страну. Около 80 процентов из них после отказа в убежище получили разрешение на временное пребывание в ФРГ.

Ранее правозащитная организация Pro Asyl, которая занимается поддержкой искателей убежища в Германии, призвала ЕС как можно быстрее продлить действие директивы о временной защите украинских беженцев, которая истекает в марте 2024 года.

Перед этим сообщалось, что из более одного миллиона украинских беженцев, которые приехали в Германию, спасаясь от войны, 44% надеются остаться в стране.

Правительства европейских стран выделили более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.