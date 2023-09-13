Начальник генштаба Чехии призвал Запад готовиться к длительной войне в Украине

Начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии Карел Ржека считает, что война РФ против Украины продлится длительное время.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Reuters.

По его мнению, ни одна из сторон в захватнической войне РФ против Украины не способна в ближайшее время достичь своих конечных задекларированных целей.

"Это не продлится несколько недель, это продлится, вероятно, долго. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в течение длительного времени", – заявил Ржека.

Оценивая контрнаступление Украины, он отметил, что именно так и выглядит военное наступление, ведь это не похоже на фильм о Второй мировой войне и требует времени.

"Поверьте мне, мы просматриваем различные хранилища, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить (Украине). У нас еще есть кое-что, в том числе тяжелая техника", – заверил Ржека.

Ранее сообщалось, что большинство европейцев выступают за продолжение поддержки Украины, хотя для различных видов поддержки показатели существенно различаются.

Перед этим исполняющая обязанности заместителя государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что союзникам Украины надо готовиться к длительному противостоянию в войне с РФ, в том числе – помогая украинской экономике как можно быстрее восстановиться.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может вести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку тому нельзя доверять.