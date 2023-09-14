Европарламент призвал арестовать активы руководства Беларуси и передать Украине

Европейский парламент призвал найти правовые пути, чтобы арестовать активы белорусского руководства и направить их на восстановление Украины.

Об этом говорится в принятом в среду докладе об отношениях ЕС с Беларусью, сообщает "Европейская правда".

В утвержденном документе Европарламент "призывает ЕС и его государства-члены найти правовые пути для ареста активов белорусского руководства и связанных с ним белорусских структур, причастных к военным действиям России, и, по возможности, использовать их для поддержки восстановления Украины".

Европарламент считает, что, сделав возможным неоправданную агрессивную войну России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией, что предусматривает ответственность за разрушения и ущерб, причиненный Украине.

Депутаты считают также, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины, должен иметь юрисдикцию для расследования преступлений не только президента РФ Владимира Путина и российского политического и военного руководства, но и белорусского руководства.

Отдельные депутаты призвали ЕС и его государства-члены расширить и усилить сферу применения санкций и принять новый пакет санкций против Беларуси и России.

Напомним, в тексте доклада Европарламент также обратился в Международный уголовный суд с призывом выдать ордер на арест Лукашенко за депортацию украинских детей.

В среду на фоне обсуждения ситуации в Беларуси в Европарламенте выступила лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская, которая призвала поддержать европейскую перспективу Беларуси.



