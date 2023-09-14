Тихановская в Европарламенте призвала поддержать европейскую перспективу Беларуси

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская призвала Европарламент поддержать европейскую перспективу Беларуси и вывести отношения с демократической Беларусью на новый уровень.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Тихановская сказала в своем выступлении перед евродепутатами в среду.

"Месяц назад белорусские демократические силы приняли совместную декларацию, определяющую нашу стратегическую цель – вступление Беларуси в ЕС. Да, на это понадобится время. Да, это будет нелегко. Но для нас нет пути назад! Европейский Союз – это наша окончательная цель", – сказала Тихановская в обращении к евродепутатам.

Она подчеркнула, что без Беларуси и Украины проект Европы не будет завершен, а Европейский Союз – от Лиссабона до Минска – станет ужасом для Путина.

"Вступление Беларуси и Украины в ЕС приведет к окончательному краху Империи Зла. Навсегда", – сказала Тихановская.

Лидер оппозиционных белорусских сил призвала Европарламент поддержать европейскую перспективу Беларуси.

"Белорусы хотят услышать от вас, что Беларусь ждут в ЕС. Белорусы хотят услышать, что нашу страну не отдадут Путину как утешительный приз", – сказала она.

Тихановская также предложила вывести отношения между демократическими силами Беларуси и Европарламентом на новый уровень и институционализировать сотрудничество к предстоящим выборам в ЕП.

Напомним, в июне в Брюсселе начала работу консультативная группа между Европейским Союзом и белорусскими демократическими силами и гражданским обществом, призванная наладить диалог между сторонами.

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